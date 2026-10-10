Ушаков рассказал, на что пошел Трамп ради разговора с Путиным

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что американский лидер Дональд Трамп отложил заранее запланированные мероприятия ради разговора с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, телефонный разговор состоялся поздно вечером 9 октября. Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Путин в пятницу провел телефонный разговор с Трампом.

Ушаков также рассказал, что в ходе беседы Владимир Путин подчеркнул, что ценит внимание, которое американский лидер уделяет диалогу с Россией. Как отметил помощник главы государства, российский президент сказал об этом, несмотря на занятость Трампа внутриамериканскими и ближневосточными делами.

Ранее сообщалось, что Кремль опубликовал заявление Путина по итогам разговора с Трампом.