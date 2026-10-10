Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что разговор Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался 1,5 часа и был настолько дружеским и душевным, что никто не хотел первым класть трубку.

«Немного раскрою вам кухню, на которой готовилось блюдо под названием «телефонный разговор президентов России и США», - пошутил он.

По словам Ушакова, 7 октября, те в день рождения Владимира Путина, состоялся его разговор со Стивом Уиткоффом, который передал российскому лидеру наилучшие пожелания от Дональда Трампа, а также сообщил, что тот лично хотел бы поздравить Путина по телефону. Однако найти удобное для этого окно оказалось непросто с учетом разницы во времени и запланированного у президента РФ визита в Туркменистан. В итоге договорились, что самым предпочтительным вариантов был бы разговор сразу по возвращении Владимира Путина из поездки. «Трамп отложил некоторые запланированные заранее мероприятия и вот таков разговор состоялся», - сказал Ушаков.

Он рассказал, что сначала Трамп поздравил Владимира Путина с днем рождения и «неформально» высказал свои пожелания, а также передал привет и поздравления от Меланьи Трамп. Из слов Ушакова следовало, что жена американского президента выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Алешках (Херсонская область), куда с сентября невозможно подвести продукты и медикаменты. В связи с этим была достигнута договорённость об установлении постоянного контакта между российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и аппаратом Меланьи Трамп.

Что касается ситуации на Украине, то, по словам Ушакова, Путин заявил Трампу, что Россия предпринимает меры в ответ на террористические атаки Киева: удары вглубь российской территории, чтобы остановить наступление, не имеют никаких перспектив. Российские войска «полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперёд». Путин также сказал своему визави, что позиция России в отношении целей и задач СВО неизменна, как и готовность к политико- дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира.

Однако ситуация изменилась. Если в предыдущем телефонном разговоре Владимир Путин выражал готовность возобновить трехсторонние переговоры сразу после выборов в Госдуму, то после попыток Киева своими ударами сорвать волеизъявление граждан, такой готовности нет. «Мы теперь подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить», - пересказал Ушаков слова российского лидера, подчеркнув, что «киевский режим» сорвал переговоры». Трамп, по его словам, сообщил, что «поручит передать соответствующие сигналы украинской делегации», которая в эти дни находится в Майами на переговорах с американскими представителями.

Касаясь ближневосточной проблематики, Путин заявил Трампу, что возможности для диалога с иранской стороной не исчерпаны: «

С Тегераном можно и нужно договариваться». Российский лидер проинформировал Трампа о своих переговорах с президентом Ирана Пезешкианом, которые состоялись в Туркмении. Сами американцы, как заметил Ушаков, также продолжают диалог с иранцами при посредничестве Катара. В ходе разговора российский лидер подтвердил ранее сделанное предложение о вывозе обогащенного урана в Россию, если это поможет урегулированию ситуации. Трамп в свою очередь «приветствовал вовлечённость Москвы в урегулирование ситуации вокруг Ирана».

Что касается договорённостей в энергетической сфере, то Ушаков сослался на заявления двух президентов. Отвечая на вопрос, на какие уступки пошли США, чтобы Россия могла возобновить поставки топлива на мировой рынок, представитель Кремля сказал, что «американская сторона даст определённые разъяснения на этот счёт».

Ушаков рассказал, что в конце разговора «никто не хотел класть трубку первым». По словам американского лидера, он готов продолжать общение с Путиным и «вечером, и ночью сегодня, и на следующий день» «Слова Трампа дорого стоят», - сказал Ушаков, отметив, что они также показывают, какой характер имел разговор двух президентов.

Путин в своем заявлении, опубликованном на сайте Кремля, сообщил, что в ходе обсуждения положения дел в мировой энергетике подтвердил готовность поставлять российские нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. «Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», - подчеркнул он.

По словам Трампа (его заявление было опубликовано в соцсетях раньше слов Путина и брифинга Ушакова), стороны договорились о немедленной поставке более 300 тыс тонн российского дизеля. Еще 500 тыс тонн Россия должна будет поставить в ноябре, а «сразу после этого» еще миллион тонн. Потом Россия «в короткие сроки» поставит дополнительные 3 млн тонн топлива, если «это будет позволять состояние российских нефтеперерабатывающих заводов», сообщил американский лидер. Он подчеркнул, что достигнутая с Путиным договорённость и «полный контроль» США над Ормузским проливом позволят «стремительно и рекордно» снизить цены на дизель для американцев и всего мира.

Напомним, что выступая на прошлой неделе на Валдайском форуме (и ранее) Путин заявил, что России дизеля хватает, а на мировые рынки он не попадёт из-за санкций. 9 октября Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую операции с российским дизелем, фактически снимающую действовавшие с 2022 года американские санкциями в отношении российских энергоресурсов. Документ разрешает на срок до 7 апреля 2027 года продажу, доставку, разгрузку и импорт топлива, в том числе непосредственно в США.

До конца октября экспорт дизеля из РФ был запрещен правительственными документами, принятыми на фоне ударов ВСУ по российским НПЗ. Однако сразу после телефонного разговора Путина и Трампа вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия незамедлительно начинает снимать ограничения. По его словам, экспорт дизеля в перспективе может достичь 3 млн тонн в месяц.