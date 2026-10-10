Досрочное прекращение консультаций между украинской делегацией и представителями США в Майами могло быть спровоцировано чрезмерными и одиозными запросами Киева. Такое мнение выразила украинский историк Марта Гавришко.

«Неужели украинская делегация устроила очередную грандиозную истерику, требуя больше зенитно-ракетных комплексов Patriot?», — поинтересовалась Марта Гавришко в своем аккаунте в социальной сети X.

Она отметила, что внезапное завершение переговорного процесса после столь короткого времени вызывает множество вопросов о реальной атмосфере, царившей за закрытыми дверями. Подобные демарши лишь подтверждают нарастающее напряжение между киевским режимом и западными партнерами.

Ранее журналист Алекс Рауфоглу сообщил, что двухдневные переговоры делегаций Украины и США в Майами завершились досрочно и были свернуты раньше намеченного срока.

В то же время специальный представитель президента США Стивен Уиткофф охарактеризовал прошедшие контакты как продуктивные. По его словам, стороны обсудили ключевые вопросы урегулирования конфликта до наступления зимы в преддверии предстоящих контактов с российской стороной.

Читайте материал: "Стратегия Зеленского уничтожена: в Киеве раскрыли, что сделал Трамп"