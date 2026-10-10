Коц: взятие Лукашово и Лобановки позволило окружить важный узел обороны ВСУ

Освобождение Лобановки и Лукашово в Харьковской области позволило зажать ключевой узел обороны украинской армии в мощные клещи. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Телеграм-канале.

«Освобождение этих населённых пунктов позволило обойти с севера и с юга село Резниково — крупнейший узел обороны противника в большом котле на северо-востоке Харьковщины», — написал военкор.

По данным корреспондента, штурмовые группы уже вплотную подошли к Резниково. После падения этого опорного пункта под контролем украинских формирований внутри котла останется всего четыре села, написал журналист.

Ранее Министерство обороны РФ официально подтвердило, что подразделения группировки «Север» активно сжимают кольцо окружения в Харьковской области и расширяют зону контроля. Сломив сопротивление блокированных подразделений противника, российские бойцы успешно зачистили освобожденные территории.

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