В Австрии потребовали от властей разъяснить ситуацию с грузом спецслужб Украины

Издание Kronen Zeitung сообщает, что оппозиционная Австрийская партия свободы направила в профильные министерства парламентский запрос с требованием предоставить сведения о беспрепятственном транзите через австрийскую границу микроавтобуса украинских спецслужб, который перевозил 200 килограммов недосмотренного груза.

По данным газеты, партия намерена продолжать парламентскую кампанию и в очередном запросе выяснить, кто санкционировал перевозку, почему контроль так и не был проведён и что именно представлял собой этот специальный груз.

Инцидент произошёл накануне январского Всемирного экономического форума в Давосе, где присутствовала украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским: австрийские власти пропустили через границу микроавтобус VW, принадлежащий спецслужбам Украины, без таможенного контроля и проверки безопасности, и находившийся в нём таинственный груз общим весом 200 килограммов остался полностью скрытым для местных ведомств.

Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер, напомнив о нейтральном статусе Австрии, заявил, что Вена не должна превращаться в правовой вакуум для иностранных спецслужб, и отметил, что неясно, что именно находилось в машине - наличные деньги, золото, оружие, документы или нечто совсем другое.

Ранее сообщалось, что австрийская полиция арестовала украинских журналистов-расследователей.