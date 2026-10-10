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Политика 1481

В Британии пожаловались на дефицит командиров танков

СМИ: британской армии не хватает квалифицированных командиров танков

СМИ: британской армии не хватает квалифицированных командиров танков
Сгенерировано нейросетью Qwen, Роман Каманин

Вооруженные силы Великобритании испытывают серьезную нехватку квалифицированных командиров для управления танками Challenger 2. Как сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники в армии, такая ситуация сложилась после того, как руководство страны отменило военные учения в целях экономии бюджета.

Ранее, в начале сентября, газета Times уже сообщала, что британское Министерство обороны отдало приказ о заморозке всех масштабных военных маневров ради сокращения расходов. В частности, под приостановку попали тренировки с участием танков Challenger 2 и вертолетов Apache. При этом уведомление об отмене поступило в Королевский танковый полк всего за несколько дней до старта крупных шестинедельных учений на территории Уэльса.

В публикации Telegraph подчеркивается, что отмена критически важных тренировок ради сохранения финансовых средств привела к тому, что у британских военных теперь недостаточно командиров для управления основной боевой техникой. Журналисты отмечают, что военнослужащие не смогли завершить необходимый курс подготовки, в результате чего армия осталась без компетентных специалистов по управлению танками Challenger 2.

По данным издания, в настоящее время на вооружении британской армии состоит около 150 исправных танков данного типа. При этом примерно для 50 из них так и не был назначен командир, успешно завершивший все этапы профессиональной подготовки.

Собеседник газеты в рядах вооруженных сил отметил, что моральный дух в третьей танковой дивизии упал до критически низкого уровня. Он добавил, что в армии отсутствуют лишние кадры, поэтому обучается строго определенное число военнослужащих. Если эти специалисты не получат необходимой подготовки, их подразделения не смогут полноценно функционировать, что в конечном итоге приведет к снижению общей боеспособности войск.

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Автор:
Армия Министерство обороны Россия Великобритания Литва