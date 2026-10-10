В Британии пожаловались на дефицит командиров танков

Вооруженные силы Великобритании испытывают серьезную нехватку квалифицированных командиров для управления танками Challenger 2. Как сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники в армии, такая ситуация сложилась после того, как руководство страны отменило военные учения в целях экономии бюджета.

Ранее, в начале сентября, газета Times уже сообщала, что британское Министерство обороны отдало приказ о заморозке всех масштабных военных маневров ради сокращения расходов. В частности, под приостановку попали тренировки с участием танков Challenger 2 и вертолетов Apache. При этом уведомление об отмене поступило в Королевский танковый полк всего за несколько дней до старта крупных шестинедельных учений на территории Уэльса.

В публикации Telegraph подчеркивается, что отмена критически важных тренировок ради сохранения финансовых средств привела к тому, что у британских военных теперь недостаточно командиров для управления основной боевой техникой. Журналисты отмечают, что военнослужащие не смогли завершить необходимый курс подготовки, в результате чего армия осталась без компетентных специалистов по управлению танками Challenger 2.

По данным издания, в настоящее время на вооружении британской армии состоит около 150 исправных танков данного типа. При этом примерно для 50 из них так и не был назначен командир, успешно завершивший все этапы профессиональной подготовки.

Собеседник газеты в рядах вооруженных сил отметил, что моральный дух в третьей танковой дивизии упал до критически низкого уровня. Он добавил, что в армии отсутствуют лишние кадры, поэтому обучается строго определенное число военнослужащих. Если эти специалисты не получат необходимой подготовки, их подразделения не смогут полноценно функционировать, что в конечном итоге приведет к снижению общей боеспособности войск.

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