Фицо: сделка РФ и США по дизелю продемонстрировала наивность руководства ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сделка президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по поставкам дизельного топлива из России показала наивность политиков из Европейского союза (ЕС).

Соответствующее заявление глава словацкого правительства сделал в публикации в своих социальных сетях.

Фицо указал, что в награду за свою ненавистническую военную политику, санкции и “морализаторство”, ЕС получит дорогостоящий дизель и его дефицит, тогда как у Штатов и России топливо будет дешевым.

По словам премьера Словакии, договоренность Путина и Трампа о поставках дизеля в США продемонстрировала, насколько наивно политическое руководство ЕС.