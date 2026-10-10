В Индии задержан лидер протестного движения «Тараканов»

Полиция индийской столицы задержала основателя партии «Тараканов» Абхиджита Дипке. Об этом сообщила сама партия.
По данным телеканалов, сотрудники полиции встретили Дипке в аэропорту Дели после прибытия из Мумбаи. Его попросили отменить протест, поскольку власти запретили акцию.
Также задержаны лидеры партии Саурав Дас и Ашутош Ранка. Они были задержаны после приземления самолета.
Акцию организовало молодежное движение с требованием отставки главного избирательного комиссара страны. Другие подробности не приводятся.
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