Итальянская партия «Лига» охарактеризовала недавние высказывания президента США Дональда Трампа об Украине и Владимире Зеленском как финальное предупреждение для руководства Евросоюза. В партии призвали Брюссель отказаться от принятия решений, продиктованных исключительно идеологией.

Ранее Дональд Трамп в беседе с журналистами выразил мнение, что Киеву необходимо найти нового руководителя. Кроме того, он подчеркнул недопустимость атак украинской стороны на российские нефтеперерабатывающие предприятия.

В официальном документе партии, входящей в правящую коалицию Италии, подчеркивается, что слова американского политика следует воспринимать как крайний сигнал тревоги для брюссельских чиновников. Авторы заявления указали на необходимость прекратить принятие идеологических и губительных для самих себя решений. По их мнению, настало время приложить реальные усилия для остановки конфликта и установления справедливого, долгосрочного мира, который отвечал бы интересам как украинцев, так и всех жителей Европы, и в первую очередь граждан Италии.

Представители «Лиги» также обратили внимание на тот факт, что ряд европейских государств, равно как и сами Соединенные Штаты, продолжают приобретать российские энергетические ресурсы.

В заявлении правоцентристской политической силы подчеркивается, что подобные размышления актуальны для всех без исключения. Партия убеждена, что Европе необходимо вновь начать отстаивать собственные интересы и взять на себя ведущую роль в мирном урегулировании. Вместо этого, как указывают в «Лиге», текущая политика сводится лишь к разжиганию конфликта, нагнетанию военной истерии и продвижению заведомо губительных идеологических установок.

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