Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что на территории региона сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) стали привлекать работников местного Горгаза и Водоканала для того, чтобы с их помощью проникнуть в жилье харьковчан и отправить их в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает сайт KP.RU.

По словам чиновника, соответствующая проблема носит системный характер, ведь не только в Харькове, но и по всей Украине обострилась проблема с мобилизационным резервом. Он подчеркнул, что привлечение газовщиков и работников водоканала для открытия квартир является вынужденной мерой ТЦК.

Спикер указал, что мужское население на Украине старается скрываться, по минимуму покидать жилье, или покидать страну, а в ТЦК подходят к этому вопросу с той точки зрения, что надо людей отыскать, установить их местонахождение, изловить любым способом и бусифицировать, для чего лучше всего подходят газовики и сантехники.

«Люди из ТЦК, по сути, уже действуют как бандиты. Жители в Харькове и райцентрах, с которыми мы общаемся разными способами, это мнение поддерживают», — добавил Ганчев.