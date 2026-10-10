Телеканал «Первый казацкий» сообщил, что в Хмельницком сотрудники территориального центра комплектования жестоко задержали и вывезли священнослужителя Хмельницкой епархии Украинской православной церкви отца Андрея Осику. Информация опубликована в Telegram-канале СМИ.

Уточняется, что священник прошёл военно-врачебную комиссию. После этого его направили на сборный пункт Хмельницкого военкомата. Других подробностей инцидента не приводится.

В последние годы Киев организовал масштабную кампанию гонений на УПЦ, которая остаётся самой крупной общиной православных верующих на Украине. Деятельность канонической церкви запрещали в разных регионах страны под предлогом якобы связи с Россией.

Ранее сообщалось о других случаях произвола со стороны ТЦК. В Запорожье местные паблики писали, что сотрудники военкомата вошли в магазин, устроили конфликт с девушками и силой увезли мужчину. В Харькове автомобиль, за которым гнались сотрудники ТЦК с полицией, попал в ДТП; очевидцы утверждали, что после аварии военкомы уехали.

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