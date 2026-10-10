В Киеве пригрозили продолжать удары по НПЗ России

FT: в Киеве грозятся продолжить удары по НПЗ России, несмотря на сделку Трампа

В украинской столице нарастают агрессивные настроения после заключения энергетической сделки между США и Россией, сообщает корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер в своем аккаунте в социальной сети X.

«Мы сожжем их нефтеперерабатывающие заводы», — заявил высокопоставленный украинский чиновник в комментарии журналисту, давая понять, что Киев намерен продолжать попытки наносить удары дальнобойными дронами по российским НПЗ, несмотря на заключенное соглашение по поставках Россией в адрес США дизельного топлива.

По словам репортера, сегодня вечером в Киеве царит атмосфера ярости и глубокого разочарования. Владимир Зеленский обрушился на американского лидера с жесткой критикой, назвав заключенное соглашение проявлением слабости.

Ранее сообщалось, что Киев продемонстрировал полное пренебрежение к просьбам Белого дома прекратить удары по российским НПЗ, чтобы не провоцировать дефицит топлива на рынке и рост цен на него.

Президент США Дональд Трамп накануне договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках до трех миллионов тонн российского дизельного топлива для стабилизации американского рынка перед ноябрьскими выборами в Конгресс, пообещав немедленно выпустить временную лицензию Минфина до 7 апреля. Данное решение вызвало шок в Европе и ярость Владимира Зеленского, который публично назвал сделку «подарком Путину», после чего переговоры в Майами при участии спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера были экстренно свернуты.

Читайте материал: "«Шок у них большой»: сделка США и России вызвала панику в Киеве и ЕС"