В Киеве уничтожили дата-центр ВСУ

Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удар по центру обработки данных «АТМ Укрсиббанка» в Киеве. По данным ведомства, этот объект использовался украинскими силами для сбора, обработки и хранения разведывательной информации.

В оборонном ведомстве уточнили, что центр данных был поражён в результате ударов. Других подробностей о характере повреждений или возможных потерях не приводится. Официальной реакции украинской стороны на эти данные не поступало.

Ранее Минобороны России уже сообщало об ударах по аналогичным объектам. В частности, в Киеве был поражён дата-центр «Укртелеком», обслуживавший ВСУ и хранивший большие объёмы данных. В Николаеве уничтожили центр RX-NAME. Также наносились удары по складам материалов для производства беспилотников и предприятиям в Киевской области.

На этом фоне российские силы продолжают поражать объекты, связанные с логистикой и связью украинской армии. Ранее сообщалось о поражении танкера с ГСМ в порту Южный и грузовых автомобилей с военными грузами в районе Маяков.

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