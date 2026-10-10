В Майами переговоры США и Украины оборвались раньше срока

Встреча США и Украины в Майами завершилась раньше срока

В Майами консультации украинской и американской сторон закончились прежде, чем это предусматривалось. 10 октября участники на встречу не выйдут. Эту информацию в X опубликовал журналист Алекс Рауфоглу, опираясь на данные источников.

Собеседники журналиста подтвердили: встреча закончилась раньше намеченного, поэтому 2-й день отменён. Изначально мероприятия планировали на 9 и 10 октября.

От американского президента должны были участвовать Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Они собирались говорить с представителями Украины, Евросоюза и Североатлантического альянса о том, как искать развязку украинского конфликта.

Первый раунд прошёл 9 октября. Axios со ссылкой на чиновника из США писал, что главным вопросом стало то, как окончательно оформить обязательства по безопасности для Киева от Вашингтона, европейских стран и НАТО. Уиткофф говорил, что обсуждалась возможность завершить конфликт до зимы. Reuters со ссылкой на источники отмечал, что стороны затронули и чувствительную тему территорий.

Ещё 9 октября выяснилось: по распоряжению Дональда Трампа Вашингтон откроет поставки российского дизтоплива на мировой рынок по временному разрешению.

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