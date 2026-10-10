В МИД рассказали, сколько стран пострадали после запуска Starlink

Борис Васильев, возглавляющий отдел в департаменте международной информационной безопасности МИД РФ, заявил о вмешательстве во внутренние дела свыше 10 государств с применением спутникового интернета Starlink. Об этом дипломат сообщил в субботу.

В этот день он выступал на дискуссии «НГСО-системы связи: от национальных амбиций к региональному сотрудничеству». Мероприятие прошло в рамках II Глобального цифрового форума.

По словам Васильева, в Иране и Венесуэле, в частности, выявили случаи использования Starlink для организации протестов. С аналогичной проблемой, как он отметил, столкнулись и другие страны.

Дипломат уточнил, что таких государств уже больше 10. Он признал, что не все готовы открыто себя называть, однако в закрытом диалоге они сообщают России, что тоже оказались жертвами подобной ситуации. Васильев добавил, что, зная полную картину, может говорить об огромном масштабе этой проблемы.

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