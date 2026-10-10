Российское оборонное ведомство обнародовало данные о суточных потерях украинских формирований в зоне специальной военной операции. Согласно сводке Минобороны РФ, они составили порядка 1455 военнослужащих. Эти потери стали результатом действий российских группировок войск.

Ведомство привело разбивку по направлениям. На участке группировки «Север» украинская сторона потеряла до 270 человек. В зоне ответственности «Запада» потери составили до 220 военных, «Южной» — более 150. Группировка «Центр» нанесла урон до 525 человек, «Восток» — до 275, а «Днепр» — более 15 военнослужащих.

Таким образом, общие суточные потери ВСУ, по оценке Минобороны России, достигли порядка 1455 человек. Данные распределены по зонам ответственности группировок. Официальной реакции украинской стороны на эти сведения не приводилось.

Ранее сообщалось, что потери украинских подразделений в кольце окружения в Харьковской области составили до 45 военнослужащих и три наземных робототехнических комплекса.

Читайте также:

ВС России поразили сухогруз, доставлявший военные грузы

«Рубикон» атаковал транспорт в логистических цепочках ВСУ