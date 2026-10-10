Потери ВСУ в окружении под Харьковом составили до 65 военных

Начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых сообщил, что за сутки потери ВСУ в кольце окружения на северо-востоке Харьковской области составили до шестидесяти пяти военнослужащих.

По его словам, подразделения группировки продолжают сжимать кольцо окружения противника на этом направлении и расширять внешнюю зону контроля. Межевых уточнил, что помимо личного состава в кольце окружения была уничтожена боевая бронированная машина.

Он также добавил, что всего в зоне ответственности группировки «Север» общевойсковыми подразделениями, включая расчеты войск беспилотных систем, за прошедшие сутки уничтожено до трехсот пяти украинских боевиков, а также боевая бронированная машина «Казак», четырнадцать автомобилей, миномет и станция радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, по его словам, вскрыты и уничтожены сорок один пункт управления БПЛА, двести двадцать семь беспилотников самолетного типа, сорок восемь тяжелых боевых дронов Р-18 и семь наземных робототехнических комплексов противника.

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