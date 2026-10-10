В партии «Альтернатива для Германии» разразился скандал из-за карты с претензиями на территории соседних стран

Как сообщает издание Bild, член федерального руководства молодежного крыла партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) под названием "Поколение Германия" Лука Морис Штрауф подал в отставку. Причиной его ухода стала публикация в социальных сетях спорной карты, изображающей так называемую "Великую Германию".

По информации журналистов, Штрауф разместил в социальной сети Х сообщение, приуроченное к Дню германского единства, который отмечается 3 октября. В своем тексте он охарактеризовал воссоединение ФРГ и ГДР в 1990 году исключительно как "промежуточную победу". К этому сообщению политик добавил карту, на которой к территории Германии были присоединены австрийские земли, немецкоязычные кантоны Швейцарии, французские регионы Эльзас и Лотарингия, итальянский Южный Тироль, а также участки ряда других европейских государств.

Данная публикация спровоцировала волну жесткой критики и обвинений в реваншистских настроениях, причем не только внутри самой Германии, но и за ее пределами. Вслед за этим Штрауф удалил спорный пост и попытался найти оправдание своим действиям, утверждая, что представленная карта являлась всего лишь плодом его "фантазии" и должна была демонстрировать исторические ареалы проживания немецких меньшинств.

В материале издания также отмечается, что Лука Морис Штрауф, использующий псевдоним "Хельмут", официально сложил с себя полномочия члена федерального правления организации "Поколение Германии".

Согласно данным журналистов, руководство молодежного крыла АдГ приняло решение дистанцироваться от скандального активиста, что в конечном итоге и подтолкнуло его к добровольному уходу из федерального руководства.

Стоит напомнить, что учредительный съезд молодежного объединения "Поколение Германии" состоялся 29 ноября 2025 года в городе Гисен. Решение о формировании новой структуры было принято руководством АдГ после ликвидации организации "Молодая альтернатива", которая была признана правоэкстремистской. В свою очередь, поводом для роспуска последней послужил арест участников группировки "Саксонские сепаратисты" в начале ноября 2024 года. Их подозревали в террористической деятельности и подготовке государственного переворота, причем среди задержанных оказались и члены саксонского отделения "Молодой альтернативы". Партия АдГ оперативно исключила этих лиц из своих рядов.

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