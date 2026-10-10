В Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ повреждены многоквартирные дома

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов в разных районах города.

Людей эвакуировали, на месте идет ликвидация возгораний.

Кроме того, глава региона сообщил, что при атаке на Ростовскую область ранен мужчина. По его словам, пострадавшего доставили в больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что более 50 дронов уничтожено в Ростовской области с вечера 9 октября.