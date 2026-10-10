В США заявили об общей выгоде сделки по топливу между Россией и США

Сделку Путина и Трампа по дизтопливу назвали выгодной для всех

Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна отреагировала в соцсети X на соглашение о поставках дизельного топлива из России. По её мнению, эта нефтяная договорённость приносит пользу каждому участнику.

Она назвала масштабную нефтяную сделку сплошной выгодой. Луна посоветовала дождаться, пока станет ясно, как выглядит торговое соглашение, и положительно оценила мирные договорённости.

Заявление конгрессвумен прозвучало после того, как Трамп сообщил о договорённости по поставкам российского дизтоплива. В пятницу состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Темой беседы стали украинское урегулирование и экономическое взаимодействие.

Москва заявила о готовности направлять нефть и продукты её переработки как в США, так и на глобальный рынок. Они также договорились не прерывать личное общение и поддерживать связи между своими администрациями, разведками и иными структурами.

Сразу же американское Министерство финансов оформило разрешение на российский дизель. Продавать, перевозить, выгружать и ввозить его можно до 7 апреля 2027 года.

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