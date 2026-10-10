Соединенные Штаты передали руководству Украины жесткое и безальтернативное предписание о необходимости немедленно прекратить любые атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщил корреспондент издания Deutsche Welle* (признана в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Миша Комадовский в своем аккаунте в социальной сети X, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.

«США передали Украине "решительное требование президента США" о прекращении ударов по российским НПЗ», — написал Комадовский.

Новое требование Вашингтона поставило украинские власти в крайне тяжелое положение. Ситуацию охарактеризовало украинское агентство УНИАН: «Короче, это была не учебная тревога. Теперь остается наблюдать, что будет делать по этому поводу Украина и какой из двух плохих вариантов придется выбирать».

Ультиматум последовал на энергетической сделки между США и Россией, которая вызвала шок и ярость в Киеве. Владимир Зеленский ранее публично назвал эти договоренности проявлением слабости Белого дома.

Ранее стало известно, что украинская переговорная группа досрочно покинула США после напряженных консультаций в Майами. Как пояснил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, первый день переговоров получился длиннее и «с другим привкусом».

Теперь, по словам Литвина, Украина и Европа прорабатывают форматы так называемой Коалиции желающих.

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* - Организация, признанная в России нежелательной и СМИ-иноагентом