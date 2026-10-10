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Политика 6177

Вашингтон выдвинул Киеву "решительное требование" прекратить удары по НПЗ России

США передали Украине "решительное требование" Трампа прекратить удары по НПЗ РФ

США передали Украине "решительное требование" Трампа прекратить удары по НПЗ РФ
Фото: изображение создано нейросетью ChatGPT/Эмма Грибова.

Соединенные Штаты передали руководству Украины жесткое и безальтернативное предписание о необходимости немедленно прекратить любые атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщил корреспондент издания Deutsche Welle* (признана в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Миша Комадовский в своем аккаунте в социальной сети X, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.

«США передали Украине "решительное требование президента США" о прекращении ударов по российским НПЗ», — написал Комадовский.

Новое требование Вашингтона поставило украинские власти в крайне тяжелое положение. Ситуацию охарактеризовало украинское агентство УНИАН: «Короче, это была не учебная тревога. Теперь остается наблюдать, что будет делать по этому поводу Украина и какой из двух плохих вариантов придется выбирать».

Ультиматум последовал на энергетической сделки между США и Россией, которая вызвала шок и ярость в Киеве. Владимир Зеленский ранее публично назвал эти договоренности проявлением слабости Белого дома.

Ранее стало известно, что украинская переговорная группа досрочно покинула США после напряженных консультаций в Майами. Как пояснил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, первый день переговоров получился длиннее и «с другим привкусом».

Теперь, по словам Литвина, Украина и Европа прорабатывают форматы так называемой Коалиции желающих.

Читайте материал: "В Киеве пригрозили продолжать удары по НПЗ России"

* - Организация, признанная в России нежелательной и СМИ-иноагентом

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