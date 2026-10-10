Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил о завершении многомесячной работы правительства и Сейма над составлением списка основных приоритетов, которыми будут руководствоваться представители республики на важной международной позиции — к Литве с 1 января на полгода переходит право председательства в Совете Европы. Утвержденный список, как сообщается, состоит из пяти пунктов.

В списке: обеспечение «внешней безопасности Евросоюза», включая продвижение различных оборонных инициатив, расширение Евросоюза за счет включения туда Украины, Молдовы и стран Западных Балкан. Кроме того, Вильнюс собирается разобраться с проблемами незаконной миграции и слишком высокими ценами на энергоносители.

В принципе, и ладно бы, флаг им в руки, но, учитывая способность литовских министров выстраивать причудливые причинно-следственные связи и их довольно своеобразное восприятие реальности, ожидать можно чего угодно. Одна надежда, что штурвал, который будет им доверен, никак не связан с реальными органами управления большого европейского корабля. И «капитанам» не удастся за короткий срок заставить его маневрировать в нынешней фирменной манере бывших советских республик Прибалтики. ЕС конечно, и сам по себе хорош, особенно его внешнеполитическая служба, но уж такое-то было бы уже слишком.

О том, много ли колорита смогут внести в деятельность Совета Европы посланцы Вильнюса, МК спросил у Олега Неменского, руководителя Центра исторической политики Российского института стратегических исследований.

-Насколько известные внешнеполитические установки и традиции Вильнюса могут оказать влияние на работу Совета Европы, в частности, на формирование его повестки? Или председательство Литвы в Совете Европы больше проявится в медийной сфере?

-Вообще председательство в Совете Европы очень информационно переоценено, это не такая уж важная должность. Просто для Литвы это действительно значимо, потому что повышает её статус, как европейской страны, по крайней мере, в её собственных глазах.

Но реально, когда председательство достаётся малым странам, то обыкновенно у них есть фактические кураторы из числа крупных держав. В данном случае основную деятельность Литвы как председателя будет фактически направлять Германия. Просто уже в силу того, что у Литвы нет достаточных кадров и компетенций для осуществления этой функции.

Такая традиция кураторства действует в отношении и гораздо более крупных из малых стран Евросоюза, что уж тут говорить именно о Литве. Так что реально оказывать на что-то существенное влияние литовцы в этом положении не смогут. Но вообще, по идее, если бы сейчас не было ситуации общеевропейской подготовки к вооружённому конфликту с Россией, то председательство Литвы могло бы способствовать обострению темы конфликтных аспектов российско-европейских отношений.

Но так как все эти темы и без того обострены максимальным образом, то вряд ли тут Литва на что-то принципиально повлияет. Хотя она постарается ещё больше привлекать внимание к ситуации в Белоруссии, будет привлекать внимание к ситуации на так называемом Сувалкском перешейке, и вообще вокруг Калининградской области.

Более актуальными станут и вопросы Балтийского региона, его постепенной милитаризации и вытеснения из него России. Но все эти темы, так или иначе, и так присутствуют, здесь просто будет дополнительная акцентуация.

-А насколько обоснованы заявленные амбиции Вильнюса в части решения проблем нелегальной миграции, роста цен на энергоносители и промышленное сырьё? Или это была некая фигура речи, на которую не следует обращать серьезного внимания?

-Это скорее попытка Вильнюса сыграть на внутриевропейских противоречиях в пользу тех, кто является его покровителем в нынешней европейской бюрократии. Но это будет иметь характер скорее какого-то информационного звучания, чем проявления реального влияния Вильнюса.

-Надо полагать, что и в отношении двух других заявленных вопросов, то есть укрепления европейской обороны и безопасности, и расширения Евросоюза, это всё точно так же будет находиться под контролем, что ли, более серьезных акторов, чем, собственно, Литва?

-Ну конечно. Литва по-прежнему будет выступать за расширение Евросоюза, но понятно, что так как тема расширения сейчас имеет отношение в первую очередь к Западным Балканам, то это как бы не её сфера компетенции. И это лишь просто всяческая поддержка стратегии расширения как таковой.

Ну и так как после Литвы, насколько я помню, Греция будет председателем, то скорее это будет подготовка к раскрытию тех тем, которые будут актуальны для следующего председательства. То есть для греческого, которое будет, соответственно, переключать внимание на Балканы и на Южную Европу и особенно Юго-Восточную.

Ну а в том регионе, который актуален для Литвы, гораздо большую роль сейчас играют Польша и Швеция, и они будут во многом стараться задавать тон, и Вильюс просто будет им подыгрывать.