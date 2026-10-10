Визовый заслон: Финляндия готовит жёсткое предложение для ЕС

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо намерен предложить Европейскому совету прекратить выдачу туристических виз для граждан РФ. Об этом он заявил 10 октября в эфире телерадиокомпании Yle, обосновав инициативу опасениями возможных диверсий со стороны России.

По словам главы правительства, граждан РФ не следует «свободно впускать на европейскую территорию в качестве туристов». Орпо заявил, что опасается организации диверсий на континенте, если российским гражданам позволят свободно передвигаться по странам содружества. Данная инициатива будет официально представлена на заседании Евросовета на следующей неделе.

Финляндия фактически прекратила выдачу туристических виз и закрыла въезд для граждан РФ с сентября 2022 года. Сухопутные пункты пропуска на границе двух государств остаются закрытыми с декабря 2023 года. Теперь Хельсинки пытается масштабировать свои жесткие меры на весь Европейский союз.

Орпо также раскритиковал соглашение между Россией и США о поставках дизельного топлива, назвав его «ужасным разочарованием». По его словам, согласованный объем составляет лишь малую часть потребления США, и неясно, удастся ли поставить топливо в полном объеме. Он призвал Европу действовать активнее.

В конце июля прекратить выдачу туристических виз россиянам уже призывал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. Сама Латвия перестала принимать документы у граждан РФ в начале августа. Согласно опросу Yle, 58% жителей Финляндии также высказались за введение такого запрета.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала включить в 21-й пакет санкций ЕС запрет на въезд для россиян, участвовавших в боевых действиях. Однако в Еврокомиссии заявляли, что полного запрета на туристические визы для всех россиян не планируется из-за отсутствия единства. Тем временем Таиланд изменил режим пребывания для граждан России.

ЕС намерен вновь ужесточить правила выдачи туристических виз гражданам России.

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