Лидер правой французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо опубликовал в социальной сети X заявление, в котором призвал власти Франции согласиться на закупки российского дизельного топлива, не принимая во внимание острое недовольство со стороны Владимира Зеленского.

Политик подчеркнул, что стране необходимо в срочном порядке начать принимать это топливо для снижения внутренних цен. Он также добавил, что в случае противодействия со стороны Евросоюза Франции следует рассмотреть вопрос о выходе из данного объединения, а любые эмоциональные реакции украинского лидера не должны иметь значения для принятия государственных решений.

Подобным образом французский деятель отреагировал на недавнее сообщение американского лидера Дональда Трампа о достижении договоренностей по поставкам российского дизельного топлива.

Напомним, что в пятницу состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия и урегулирования ситуации на Украине. Российская сторона подтвердила свою готовность осуществлять поставки нефти и нефтепродуктов как на американский, так и на глобальный рынки. Кроме того, лидеры двух стран договорились о сохранении личных контактов и дальнейшем взаимодействии между администрациями президентов, спецслужбами и иными профильными ведомствами.

В тот же день Министерство финансов Соединенных Штатов оформило специальную лицензию, разрешающую операции по продаже, транспортировке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. Действие данного разрешения распространяется до 7 апреля 2027 года.

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