Во Франции прокомментировали слова Трампа о том, что Украине следует найти нового лидера

Филиппо заявил, что Трамп отступился от Зеленского

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что слова президента США Дональда Трампа свидетельствуют о том, что он полностью отступился от Владимира Зеленского.

Ранее Трамп в разговоре с журналистами сказал, что Украине следует найти нового лидера.

В соцсети X Филиппо прокомментировал эти слова, заявив, что Трамп полностью отступается от Зеленского. Французский политик также добавил, что теперь появился шанс на достижение мира.

Ранее сообщалось, что в Австрии потребовали от властей разъяснить ситуацию с грузом спецслужб Украины.