Во Франции прокомментировали слова Трампа о том, что Украине следует найти нового лидера

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что слова президента США Дональда Трампа свидетельствуют о том, что он полностью отступился от Владимира Зеленского.
Ранее Трамп в разговоре с журналистами сказал, что Украине следует найти нового лидера.
В соцсети X Филиппо прокомментировал эти слова, заявив, что Трамп полностью отступается от Зеленского. Французский политик также добавил, что теперь появился шанс на достижение мира.
Ранее сообщалось, что в Австрии потребовали от властей разъяснить ситуацию с грузом спецслужб Украины.