Во Франкфурте дотла сгорел склад с помощью для Украины

Bild: пожар полностью уничтожил склад с гумпомощью для Украины во Франкфурте

Крупный пожар полностью стер с лица земли складское помещение с гуманитарными грузами, предназначенными для Украины, в немецком Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщает популярная немецкая газета Bild.

«Инвалидные коляски, подгузники и другие гуманитарные грузы для Украины: все это было уничтожено в результате пожара на территории одной из франкфуртских школ», — пишет издание Bild.

Возгорание произошло в ночь на субботу в отдельно стоящем строении на территории учебного заведения, расположенного в городском районе Дорнбуш. Известно, что эти площади арендовала местная волонтерская инициатива для сбора и хранения необходимых вещей.

В настоящее время правоохранительные органы Германии рассматривают версию намеренного вредительства. Немецкая полиция подозревает умышленный поджог, а к расследованию ЧП уже подключился специализированный отдел государственной безопасности.