ВС РФ освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 10 октября, стало известно, что подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.

Так, в кольце окружения взяты под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановка. Об этом сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации.

ВС РФ продолжают активное продвижение. Противник несет потери. Также уничтожается вражеская техника.

Напомним, Министерство обороны России в субботу выступило с заявлением о том, что российская армия вновь применяла дроны против украинских портовых мощностей.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX