ВС РФ ведут бои за пять населенных пунктов в зоне СВО

Российские бойцы ведут бои за пять населенных пунктов в Харьковской области

Российские бойцы группировки войск «Север» ведут бои за пять населенных пунктов в Харьковской области. Речь идет о населенных пунктах: Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черное.

Об этом сегодня, 10 октября, рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации. Эти населенные пункты находятся в кольце окружения.

Также в ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за овладение населенными пунктами Приколотное и Котовка Харьковской области.

Меж тем, ранее стало известно, что ВС РФ освободили населенные пункты Лукашово и Лобановка.

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