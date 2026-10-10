Российские военнослужащие продолжают работу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, 10 октября, стало известно, что операторы ударных дронов группировки «Восток» выжгли укреплённые позиции противника в лесополосах Запорожской области.

Об этом рассказали представители Министерства обороны Российской Федерации.

«Позиции вскрыты – норы разбиты», - так прокомментировали работу представители оборонного ведомства.

Напомним, ранее российское оборонное ведомство обнародовало данные о суточных потерях украинских формирований в зоне специальной военной операции. Согласно сводке Минобороны РФ, они составили порядка 1455 военнослужащих. Эти потери стали результатом действий российских группировок войск.

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