Министерство обороны России сообщило, что российские войска в результате удара поразили на переходе морем сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения.

Как уточнили в ведомстве, минувшей ночью Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Напомним, ранее начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых сообщал, что за сутки потери ВСУ в кольце окружения на северо-востоке Харьковской области составили до шестидесяти пяти военнослужащих. По его словам, подразделения группировки продолжают сжимать кольцо окружения противника на этом направлении и расширять внешнюю зону контроля.

Также региональное Министерство безопасности Ярославской области сообщило, что впервые над территорией региона силы ПВО Минобороны России сбили украинские разведывательные воздушные шары. Как уточнили в ведомстве, эти воздушные цели были запущены с территории Украины.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванном по запросу западных стран, привел данные о погибших и раненых от атак ВСУ с начала текущего года.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю Вооруженные Силы России нанесли массированный удар и серию групповых ударов. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.