ВСУ атаковали Самарскую область

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в небе над регионом были сбиты несколько десятков беспилотников ВСУ.

В своем канале на платформе «Макс» он написал, что враг не оставляет попыток атаковать регион, и отметил, что сегодня силами защитников в небе над Самарской областью уничтожено несколько десятков украинских дронов.

Губернатор уточнил, что погибших и пострадавших нет. Экстренные службы работают на местах падения БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону из-за атаки ВСУ повреждены многоквартирные дома.