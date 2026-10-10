Взрыв в Эр‑Рияде: в аэропорту ранены несколько человек

В аэропорту Эр‑Рияда в результате взрыва пострадали несколько человек

Несколько человек пострадали в результате взрыва в аэропорту Эр-Рияда, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. В субботу агентство информировало о взрыве в авиагавани столицы Саудовской Аравии.

«Один из очевидцев рассказал, что видел взрыв, а затем — множество раненых людей, лежащих на полу внутри здания аэропорта», — говорится в публикации. По данным агентства, к аэропорту направляются машины скорой помощи.

Взрыв раздался в северо-восточной части саудовской столицы в районе аэропорта имени короля Халеда. Над терминалом поднялся столб черного дыма, который был виден из разных районов города.

Официальной информации о причинах инцидента и точном количестве пострадавших от властей Саудовской Аравии пока не поступало. Аэропорт является ключевым транспортным узлом, связывающим королевство с мировыми столицами.

Накануне в аэропорту Эр-Рияда уже происходило ЧП — загорелся самолет Saudia Airlines. Инцидент произошел на фоне усиления атак хуситов, пытающихся перекрыть воздушное пространство королевства.

В прошлом году при нападении на объекты в Саудовской Аравии были убиты трое граждан королевства, еще 36 человек получили ранения. Ответственность за ту атаку взяли на себя йеменские хуситы, которые блокируют воздушное пространство ракетными ударами.

После обстрелов аэропортов и нефтяных объектов Саудовская Аравия заявила о проведении в Йемене масштабной операции против хуситов. Авиация арабской коалиции предпринимает попытки ликвидировать арсенал мятежников.

Самолет Saudia загорелся в Эр-Рияде после удара хуситов.

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