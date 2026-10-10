Взрыв в столице Саудовской Аравии: дым над аэропортом короля Халеда

В аэропорту саудовской столицы Эр-Рияд прогремел взрыв, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца и осведомленные источники. По данным СМИ, после инцидента в районе аэропорта имени короля Халеда поднялся столб черного дыма. Информации о пострадавших и официальной причины ЧП на данный момент нет.

Взрыв раздался в субботу в северо-восточной части саудовской столицы. По сообщениям корреспондента «Синьхуа», в этом районе прогремело сразу несколько хлопков. Очевидцы, на которых ссылается Reuters, также сообщали о пламени и густом черном дыме, идущем со стороны авиаузла.

Официальных данных о причине произошедшего и возможных последствиях на момент появления первых сообщений не поступало. Местные власти и администрация аэропорта пока не дали официальных комментариев по поводу инцидента. Информации о пострадавших также нет.

Международный аэропорт имени короля Халида находится в 35 км к северу от Эр-Рияда. Это основной авиаузел Саудовской Аравии, который обычно работает в штатном режиме. На данный момент нет данных о приостановке полетов или эвакуации пассажиров из терминала.

По информации местных телеканалов, взрывы в провинции Эр-Рияд раздались в первый раз с начала противостояния с хуситами в середине июля. Конфликт между Саудовской Аравией и йеменским движением «Ансар Аллах» длится с 2015 года, когда Эр-Рияд возглавил арабскую коалицию.

Трамп отреагировал на атаку хуситов по аэропорту.

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