США повели себя так, как во всем мире ведут себя только Россия и Беларусь, сообщил телеканал MS NOW, один из немногих, кому недавно Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом. Основанием для такого сомнительного утверждения стало то, что впервые за почти четверть века американцы отказали в приглашении на свои выборы наблюдателям из европейской структуры под названием ОБСЕ.

Сама ОБСЕ выразила по этому поводу сожаление, а Human Rights Watch* (признана в РФ нежелательной организацией) отметила, что такие действия «подпитывают опасения по поводу серьезных нарушений прав человека в связи с предстоящими выборами». Представитель Госдепа про это все высказался изысканно вежливо, но в том смысле, что ваше ОБСЕ пусть делом займется, а не вот этим.

Отказ администрации Трампа пригласить европейских наблюдателей произошел на фоне публично выражаемой озабоченности Демократической партии и экспертов насчет «возможного вмешательства в выборы», что было вызвано информацией о планах делегировать наблюдателей из Минюста США, контролируемого, естественно, назначенцами действующей администрации. Впрочем, демократам видней, так как первые сфабрикованные высшими чиновниками дела по вмешательству в выборы появились именно в период их правления. Чиновников этих потом под свист и улюлюканье, с судами и без, вышибали с должностей, в том числе в ФБР — подведомственной структуре Минюста. Сейчас в ФБР директором работает Кэш Патель, причастный к той чистке. Он, кстати, если не передумал, на днях может внезапно прилететь в Москву.

Было ли решение администрации продиктовано только заботой о защите общественного спокойствия, или предполагалось подать ее друзьям или врагам какой-то знак, мы спросили у главного научного сотрудника Института США и Канады им. Г.А. Арбатова, политолога Владимира Васильева.

- Трамп решил показать неверие в объективность Брюсселя как арбитра? Он уверен, что ОБСЕ будет поддерживать демократов?

- Вообще, надо сказать, что в США нет единой федеральной избирательной системы. Ее устройство — прерогатива штатов, оно зависит от того, как они сами все организуют, от традиции и так далее. К чему я клоню? Традиционно США, в общем-то, не очень любят международных наблюдателей и не очень приглашают их на свои выборы. И даже если это и имеет место быть, то, возможно, это ограничивается отдельными штатами, в основном, насколько я понимаю, на северо-востоке, там, где Нью-Йорк, Коннектикут, международно-ориентированные. А что касается американской глубинки, это юг, может быть, так называемые Скалистые горы, то там, я думаю, Америка просто традиционно считает, что это их внутренние дела, и вмешиваться особо тут не надо.

В Соединённых Штатах постоянно, начиная с 2017года, со времён первого президентства Трампа, стали говорить о том, что в американские выборы вмешиваются другие страны — главным образом Россия. Это была, собственно, реакция демократов на свой проигрыш и приход Трампа, на поражение Хилари Клинтон. Тогда в качестве наследия Обама и оставил начатое расследование и теорию, что Трамп не мог бы избраться сам — без вмешательства и поддержки России. Была создана «комиссия Мюллера», которая в 2019 году признала, что никакого вмешательства нет, но, тем не менее, вся эта история крутится до сих пор.

29 сентября Пит Хегсет по линии своего военного Министерства подписал директиву, которая предписывает ресурсам министерства, в данном случае киберсистемам и так далее, проводить мониторинг и противодействовать иностранному вмешательству. Но у ситуации есть и другая сторона.

На сегодняшний день есть как бы общее настроение, которое создано в американских СМИ, в основном либеральных, что эти выборы республиканцы уже проиграли. То есть Палата представителей потеряна однозначно, а Сенат колеблется, но, скорее всего, тоже будет потерян. Изменится и состав губернаторского корпуса. Но одновременно, если отвлечься от этих источников информации, можно почувствовать, памятуя о событиях 6 января 2021 года и знаменитом штурме Капитолия (недовольными исходом выборов сторонниками Трампа — авт.), что над Америкой навис призрак штурма Капитолия 2.0. Смысл его состоит в том, чтобы сохранить контроль и над Конгрессом 120-го созыва. Демократы прямо выражают подозрения, что выборы могут быть куплены: Трамп уже и по $5 000 обещал, и выплаты пожилым американцам и так далее.

Но подозревают и еще один подход — сфальсифицировать выборы. То есть не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Это, насколько я понимаю, технологиями искусственного интеллекта отрабатывается. И здесь могут возникнуть проблемы. И есть еще третья возможность —использование уже силового фактора. Кстати, сейчас уже американцы перебросили значительную часть войск, которые они вывели из Ирака, в США. И уже говорится, что войска могут быть задействованы, чтобы наблюдать за выборами и, может быть, пресекать протестные акции.

Последнее не совсем исключено: Трамп заявил в большом интервью, которое он дал Time 28 сентября, что он не исключает, что может задействовать закон о восстании 1807 года, который в своё время Линкольн задействовал, отчего в Америке даже началась Гражданская война. По существу сегодня радирует некая установка, что Демократическую партию, левые силы, которых Трамп их так и назвал «коммунисты-социалисты и фашисты», решено к власти не допустить.

Поэтому демократы на сегодняшний день тоже начали готовиться, как и в 2024 году, к возможному судебному разбирательству. То есть выборы могут быть оспорены в некоторых ключевых округах, и может быть, даже будут проблемы у отдельных кандидатов. То есть, может быть использован административный ресурсы и демократы действительно ждут, что Трамп вмешается в эти выборы, чтобы признать их недействительными в той или иной форме.

Тут в качестве дополнительного мазка можно добавить, что, по большому счёту, Трампу Конгресс не нужен. Он, в общем, и так управляет страной уже два года указами, минуя Конгресс. Тот вызывает у Трампа неприятие, потому что не штампует законы, которые бы он хотел. Сейчас вот провален трамповский закон о регистрации, обязательной идентификации.

Одним словом, демократы прямо ждут какого-то силового решения, зная нрав Трампа. Но тут и в самом деле можно сказать, что Трамп просто так власть им не отдаст. К какой тактике он