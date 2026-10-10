Директор венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что гневные комментарии Владимира Зеленского по поводу разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа лишь усугубляют положение главы киевского режима.

В соцсети X аналитик с иронией заметил, что у Зеленского стоило бы забрать телефон, поскольку его комментарии самоубийственны.

Так он отреагировал на слова Зеленского, который после объявления о поставках российского дизтоплива в США выразил возмущение тем, что это, по его мнению, не по-партнерски.

Вечером в пятницу состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, после которого американский лидер объявил о крупной энергетической договоренности.

Ранее сообщалось, что Трамп поблагодарил Путина за договоренности по дизтопливу.