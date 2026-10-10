«Забудьте о них!»: Трамп выдал дерзкий спич о конце боев на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования российско-украинского конфликта и войны США и Ираном идет на головокружительной скорости, написав об этом в Truth Social.

Американский лидер добавил, что следует забыть о текущих конфликтах, так как речь идет о восьми войнах, которые он уже урегулировал. По его мнению, любого из этих случаев было бы более чем достаточно для получения Нобелевской премии.

Трамп заявил, что должен был получить восемь Нобелевских премий мира, а не одну. Это высказывание прозвучало на фоне его заявлений о скором разрешении глобальных кризисов.

В публикации на своей платформе Трамп не уточнил детали или условия, на которых, по его мнению, происходит это стремительное урегулирование.

В пресс-службе Кремля сообщали, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером. В ходе беседы большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине.

В январе 2025 года Трамп говорил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией. При этом он не уточнял, на каких именно условиях это может произойти.

В ходе того же январского совещания Путин заявлял, что целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. Он подчеркивал необходимость уважения законных интересов всех народов региона.

Трамп наказал Киев за атаки на НПЗ сделкой с Москвой.

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