Захарова рассказала, что на самом деле делают инструкторы НАТО в украинском конфликте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инструкторы и технические специалисты Североатлантического альянса полноценно принимают участие в конфликте на стороне Украины. Таким мнением она поделилась в интервью с журналистами «Вестей».

«Ну, просто головорезы, военные советники, инструкторы, технические специалисты, которые оказывают отнюдь не консультативную помощь, которые просто по-настоящему воюют», - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она уверена, что просто «помощью» это назвать нельзя. Напомним, ранее Захарова заявила, что российская сторона пытается получить от властей Черногории официальную информацию о задержании на территории страны администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Пока ответа от черногорской стороны нет.

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