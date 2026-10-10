Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в документальном фильме «Наемники. Разочарование», показанном ИС «Вести», сообщила, что российские дипломаты взаимодействуют с властями других государств, чтобы остановить вербовку наемников в ВСУ через украинские дипломатические миссии. По её словам, киевский режим начал набирать наемников через сайты своих посольств, что противоречит нормам международного права.

Захарова отметила, что Россия реагировала на это, направляла ноты протеста и работала с властями стран пребывания, чтобы свести такую деятельность к минимуму и прекратить её. Об этом она сказала в фильме.

Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников как пушечное мясо. Российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины.

Сами наемники, приехавшие воевать за деньги, во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шансы выжить в боях невелики. Ранее в СК РФ сообщали, что к уголовной ответственности привлечены более ста наемников, большинство — граждане Грузии, многие объявлены в международный розыск.

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