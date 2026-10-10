Заслон от крылатых ракет: расчет зенитного комплекса «Бук» о боевых буднях

От воздушных атак наши войска в зоне СВО защищают зенитные ракетные войска. В их составе комплекса средней дальности «Бук-М3». Расчет такого комплекса из группировки «Центр» поделился деталями боевой работы. Сейчас зенитчики выполняют задачи на Добропольском направлении.

Основная задача комплекса – уничтожение быстролетящих целей. В основном это реактивные снаряды и крылатые ракеты. Ими противник пытается ударить по нашим логистическим путям и районам сосредоточения сил.

- Дистанция работы – порядка 45 километров. В последнее время чаще встречаются британские ракеты «Шторм Шэдоу» и евро-украинские «Фламинго», снаряды «Хаймарс». Сопровождаем и сбиваем их. Работаем по установленному графику, чтобы всегда держать небо под контролем – коротко рассказывает замкомбата Дмитрий.

В последнее время, отмечает военный, участились случаи использования противником управляемых авиабомб. Их тоже уничтожают. Работают оперативно: заблаговременно засекают цель, докладывают командованию и, когда получают разрешение на поражение, сбивают объект. Недавно уничтожили одним залпом два снаряда «Хаймарс».

Дмитрий подчеркивает: успехи в боевой работе – заслуга не только расчета, но и подразделений прикрытия. Работают они совместно с мобильной огневой группой. Она защищает боевую машину от вражеских коптеров и крылатых беспилотников. На связи всегда близстоящие пункты воздушного наблюдения – они предупреждают о возможной опасности.

- Часто к нам стали запускать «Хорнеты» (американские дроны-камикадзе) и «Рам-2». В крайний раз нам доложили ребята, что на нас летит один из них. Мы оперативно откатили технику в укрытие. В это время «моговцы» (бойцы мобильной огневой группы) отработали по «крылу» из пулемета, - приводит пример Дмитрий.

Благодаря надежной защите, номера расчета могут полностью сконцентрироваться на своей работе – защите от более крупных средств воздушного нападения. Старший оператор Иван говорит, что в этом помогает сам комплекс. Он может фиксировать и сопровождать цели в автоматическом режиме. При этом - в любую погоду и время суток.

Не всегда беда приходит одна – часто враг запускает сразу несколько боеприпасов. Иван вспоминает недавний обстрел: за раз уничтожили четыре реактивных снаряда.

- Два года назад первой моей целью был именно снаряд «Хаймарса». Теперь уже мы сбили многие десятки таких, и не только, - говорит боец.