Зеленский после жесткого заявления Трампа созвонился с премьером Британии

Владимир Зеленский заявил о подготовке к встрече с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом после резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа. Зеленский отметил, что они с Бернемом поговорили по телефону, и назвал разговор "очень хорошим и своевременным".

В британском правительстве, в свою очередь, охарактеризовали последние 24 часа для Киева как трудные.

Украинское издание "Страна.ua" отметило, что Зеленский пытается заручиться поддержкой европейских союзников на фоне обострения отношений с Вашингтоном.

Ранее Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента. Он также призвал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и обвинил Зеленского в "создании проблем для всего мира".