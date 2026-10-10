Зеленский заявил о скорой передаче Украине боеприпасов для F-16

Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил, что в ближайшие дни Киев получит от Финляндии боеприпасы для американских истребителей F-16. По его словам, он провёл телефонный разговор с финским лидером Александром Стуббом и выразил ему признательность за очередной пакет поддержки.

Зеленский отдельно поблагодарил за помощь в сфере защиты воздушного пространства. Он отметил, что Украина скоро получит амуницию для F-16, которая сейчас обеспечивает сбитие реактивных «шахедов». Об этом он написал в своём канале.

Кроме того, украинский лидер рассказал о подготовке встреч и координации шагов, которые, по его словам, могут быть полезны в текущих обстоятельствах. Других подробностей он не привёл.

Ранее, в октябре, Зеленский жаловался на сокращение поставок 20-мм боеприпасов для F-16. 8 октября стало известно, что Германия передала Украине боеприпасы для этих самолётов для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. При этом The Guardian писал о нехватке ракет для комплексов Patriot и сложностях с перехватом реактивных дронов. На фоне этих проблем Киев ищет дополнительные источники поддержки для своей противовоздушной обороны.