Зеленский пришел в ярость, когда Трамп объявил о сделке по закупке российского дизельного топлива. Американский президент утверждает, что сделка необходима для снижения цен на топливо в США, но может привести к новому кризису в отношениях с Украиной и сателлитами по НАТО.

В пятницу Дональд Трамп вступил в новое столкновение с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками после ошеломляющего соглашения о покупке российского дизельного топлива, которое перечеркнуло многолетнее давление США и Запада на Кремль, пишет The Guardian.

Зеленский яростно отреагировал на объявление Трампа о сделке с президентом России Владимиром Путиным, назвав ее “абсолютно ужасной” и “несправедливой”.

В качестве шага, который, вероятно, приведет к новому кризису в отношениях с союзниками Вашингтона по НАТО, Трамп объявил о договоренности с Путиным в своей социальной сети Truth, заявив, что это необходимо для снижения цен на топливо в США, которые резко выросли в результате его решения начать войну с Ираном.

“Я только что завершил весьма успешную дискуссию с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой было достигнуто соглашение о том, что Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок, еще 500 000 тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после этого, - написал Трамп. - Исходя из состояния их дизельных заводов, Россия в течение короткого периода времени поставит 3 000 000 тонн дизельного топлива”.

Он добавил: “Цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ И ОЧЕНЬ БЫСТРО! Снижение цен для американцев, особенно для наших крупных фермеров, владельцев ранчо и дальнобойщиков, является моим главным приоритетом”.

Цены на топливо резко подскочили из-за закрытия Ираном Ормузского пролива, стратегически важного узлового пункта, через который до войны проходило 20% мировых поставок нефти. В то время как расходы автомобилистов выросли – сейчас галлон топлива в среднем стоит 4,20 доллара, – именно стремительный рост цен на дизельное топливо, которые в прошлом месяце выросли до рекордно высокой отметки в 6,52 доллара, нанес наибольший политический ущерб Трампу и республиканцам в связи с приближением ноябрьских промежуточных выборов.

Дизельное топливо является основным видом топлива в цепочке поставок, и рост его стоимости отражается на потребительских ценах, а также вредит американским фермерам, которым приходится эксплуатировать технику, поясняет The Guardian.

Соглашение двух президентов подверглось критике со стороны американских демократов, которые заявили, что оно подрывает закон, подписанный Трампом в прошлом месяце, который предусматривает широкий спектр санкций в отношении российских банков, чиновников и танкеров, а также предписывает ему ввести высокие тарифы для пяти крупнейших импортеров нефти и природного газа из России. Закон предоставлял Трампу широкую свободу действий для внесения исключений из его положений.

“Вот как выглядит провал. Президент Трамп не смог выполнить свои обещания снизить расходы для американцев. Неспособность защитить Америку от ее противников, - от заявления лидера демократов в Сенате Чака Шумера на версту несет истерикой. - Несоблюдение закона и двухпартийной воли Конгресса, который всего несколько недель назад принял закон, направленный на сокращение доходов российской военной машины и ограничение закупок российской нефти и газа”.

Пожалуй, самый яростный ответ последовал от взбесившегося Зеленского, который сказал Axios, что это “похоже на подарок Путину на день рождения".

В длинном посте в социальных сетях Зеленский, у которого сложились, мягко говоря, непростые отношения с Трампом, заявил, что сделка «играет на руку России».

Трамп объявил о нефтяной сделке, когда его посланники Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер встретились с украинскими и европейскими официальными лицами в Майами, чтобы обсудить предложения по прекращению конфликта.

Зеленский в отдельном заявлении, опубликованном посольством Украины в Вашингтоне в пятницу, заявил, что украинские переговорщики были “использованы в качестве дымовой завесы для сделки”, которую он назвал “слабым решением сильных партнеров”.

“Это, безусловно, несправедливо. Партнеры, безусловно, не должны так относиться друг к другу”, - жалуется киевский деятель на кинувшего его хозяина.

Трамп недавно раскритиковал Украину за удары по российским дизельным заводам, призвав Зеленского выбрать альтернативные цели, напоминает The Guardian. Украинский просроченный деятель отклонил этот призыв американского президента.

Соглашение также подписано на фоне растущей напряженности в отношениях между Россией и сателлитами Вашингтона по НАТО в Европе, отмечает The Guardian.

Нынешние события, вероятно, приведут к дальнейшему ухудшению отношений Зеленского с администрацией Трампа. В прошлом году Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс устроили ему позорную порку во время взрывоопасной встречи в Белом доме, когда президент сказал киевскому гастролеру: “У тебя нет козырей”.