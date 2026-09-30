Ремонт столкнувшейся с горой американской атомной подводной лодки затянулся

TWZ: ВМС США продлили ремонт столкнувшейся с горой атомной подлодки до 2027 года

Военно-морские силы США перенесли завершение ремонта атомной подводной лодки USS Connecticut класса Seawolf на 2027 год. Об этом сообщает TWZ. Ранее предполагалось, что субмарина сможет вернуться в строй до конца 2026-го.

Как сообщает издание, причиной пересмотра сроков стала сложность восстановительных работ. Американский флот намерен отремонтировать одну из своих наиболее технологичных многоцелевых атомных субмарин, несмотря на продолжительный простой.

USS Connecticut получила серьезные повреждения в октябре 2021 года после столкновения с подводной горой в районе Южно-Китайского моря. После происшествия субмарину отправили на длительный ремонт.

Если обновленный график удастся соблюсти, к моменту возвращения в строй лодка проведет на ремонте около пяти лет. При этом, по оценке TWZ, после восстановления у Connecticut может остаться примерно четыре года запланированной активной службы.

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