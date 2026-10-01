Генштаб направит около 120 тысяч призывников на военную службу этой осенью

Около 120 тысяч призывников отправятся на военную службу по плану Генштаба

Этой осенью планируется отправить на военную службу порядка 120 тысяч призывников. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная Звезда».

«В октябре-декабре для прохождения военной службы необходимо направить около 120 тысяч военнослужащих по призыву», — сказал Евгений Бурдинский.

Отправка со сборных пунктов начнётся с 10 октября. Для жителей сельской местности и участников уборочных работ старт перенесли на 15 октября. В отдельных районах Крайнего Севера призыв пройдёт с 1 ноября по 31 декабря. Генерал отметил, что около 80 % срочников отобрали до осенней отправки. Этого достигли благодаря круглогодичным мероприятиям по медосвидетельствованию и психологическому отбору. Всего в рамках указа президента необходимо призвать и направить в войска 261 тысячу человек. Гражданин может не идти служить при появлении новых оснований. Например, это проблемы со здоровьем или рождение двух и более детей.

Круглогодичный призыв в 2026 году проходит впервые. Отправка военнообязанных к месту службы осуществляется два раза в год. Первый период длится с 1 апреля по 15 июля.

Второй период продолжается с 1 октября по 31 декабря. Сведения о студентах, отцах двух и более детей и ИТ-специалистах актуализируются автоматически. Благодаря такой автоматизации более 350 тысяч россиян получили отсрочку или освобождение без личной явки в военкомат.

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