Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА

За минувшие сутки над Ростовской областью уничтожили более 110 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, прямо сейчас идет отражение воздушной атаки на область. За сутки дроны сбили в Каменске-Шахтинском и девяти районах: Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Советском сельском, Тарасовском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском и Боковском.

В Чертковском районе из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая трава. Пожар ликвидировали. В Шолоховском районе потушили лесной пожар, который также возник после падения БПЛА.

Ночью 2 октября силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Тульской областью, обошлось без пострадавших и разрушений. Ранее за 12 часов, с 08:00 до 20:00, российские военные нейтрализовали 227 дронов самолетного типа, в том числе в Саратовской области.