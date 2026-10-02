Тульская область подверглась атаке ВСУ сегодня ночью

Пять дронов ВСУ уничтожили над Тульской областью

В ночь на 2 октября над Тульской областью силы ПВО Минобороны России уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших нет. Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

Глава региона уточнил, что дроны были сбиты подразделениями ПВО Минобороны России. Другие подробности ночной атаки не приводятся.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России за 12 часов, с 08:00 до 20:00, нейтрализовали 227 украинских беспилотников самолетного типа в Саратовской области.