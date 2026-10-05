Российские военные ликвидировали командира ВСУ, обучавшегося в Британии

Российские военные ликвидировали командира одной из групп специального назначения ВСУ Алексея Донцова. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его данным, Донцов погиб при обстоятельствах, подробности которых на данный момент не раскрываются. Где именно произошло это событие, также не уточняется.

Как утверждает Рожин, ранее украинский военнослужащий проходил специальную подготовку на территории Великобритании. Других сведений о программе его обучения блогер не привел.

Подробностей об устранении боевика не приводится.

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