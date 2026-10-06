Ночью ПВО уничтожила 868 БПЛА ВСУ над Россией: какие регионы были под ударом

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

География атак охватила Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, Московский регион, Республику Крым и акваторию Азовского моря.

В ведомстве уточнили, что дежурные силы ПВО работали с 20:00 мск 5 октября до 09:00 мск 6 октября. За это время все указанные цели были уничтожены.

Как сообщалось ранее, в результате ночной атаки дронов на Подмосковье погибли два человека, еще девять пострадали. В Барыбино под обломками частного дома обнаружено тело 71-летнего мужчины, а в поселке Радумля погиб 20-летний местный житель. В Смоленской области при атаке БПЛА ранен один человек, поврежден частный дом.