При атаке БПЛА на Смоленскую область пострадал один человек

В Смоленской области при атаке БПЛА ранен один человек

Один человек пострадал и частный дом получил повреждения в Гагаринском муниципальном округе Смоленской области после ночной атаки дронов. Силы ПВО сбили над регионом 19 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.

По его словам, повреждения дома незначительные. Пострадавший получил легкие травмы и отказался от госпитализации.

На местах падения обломков работают оперативные службы. В области по-прежнему действует беспилотная опасность. Других пострадавших нет.

Ранее МК писал, что ночью 6 октября над Тульской областью силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его данным, пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.