ВСУ 86 раз атаковали российский регион беспилотниками за прошедшие сутки

Артиллерия ВСУ ударила по Курской области 86 раз за сутки

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за прошедшие сутки вооруженные силы Украины 86 раз обстреляли из артиллерии приграничные районы региона. Силы ПВО сбили 259 украинских беспилотников. Информация опубликована в канале главы региона в «Максе».

Хинштейн уточнил, что обстрелы велись по отселенным районам. Также 12 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств. Данные охватывают период с 09:00 мск 8 октября до 09:00 мск 9 октября.

В результате атак есть повреждения. В Рыльском районе нарушено электроснабжение в 13 домах. В Льговском и Беловском районах повреждены автобусы. В Железногорске поврежден автомобиль и остекление многоквартирного дома. В поселке Возы Поныровского района повреждено остекление школы, административного здания, сельского дома культуры и четырех частных домов.

В ночь на 9 октября силы ПВО уничтожили 505 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Это одна из самых массированных атак с начала конфликта. Ранее, в ночь на 6 октября, ПВО сбила 868 дронов.